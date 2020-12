BREAKING NEWS | Floyd Mayweather REVINE in RING la 43 de ani! Anunt de ultima ora: lupta va avea loc in februarie

Campionul retras din box, Floyd Mayweather, a anuntat ca va reveni in ring.

Mayweather se va lupta pe 20 februarie 2021 cu youtuber-ul Logan Paul, iar anuntul a fost facut chiar de fostul campion din box.

Mayweather a dezvaluit totul printr-o postare facuta pe Instagram. Lupta va fi disponibila in sistem pay-per-view, iar primele 1 milion de achizitii vor costa 24.99 de dolari, urmand ca preturile sa creasca treptat la 39.99 dolari, la 59.99 dolari si intr-un final, pe 11 februarie, la 69.99 dolari.

Mayweather s-a luptat ultima oara in 2017, cand l-a invins pe Conor McGregor intr-un meci pe reguli de box.

De partea cealalta, Logan Paul s-a mai luptat de doua ori cu vloggerul si rapperul Olajide 'KSI' Olatunji. Prima lupta s-a incheiat la egalitate, in timp ce in a doua partida KSI s-a impus in fata lui Logan Paul.

Floyd Mayweather a fost campion in box si s-a retras neinvins cu un record de 50-0, fiind considerat unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor.