Bogdan Dinu a fost aproape sa lupte cu Anthony Joshua. Ultimul sau adversar e favorit sa lupte pe Wembley

Victoria in fata lui Bogdan Dinu ii permite lui Jarrell Miller sa lupte cu regele boxului in aprilie 2019.

Boxerul buzoian a fost aproape de un meci in 2019 cu campionul mondial de la categoria grea, versiunile W.B.O, W.B.A, I.B.O si I.B.F, Anthony Joshua.



Adversarul lui Dinu de sambata trecuta, Jarrell Miller e in primii trei favoriti sa lupte cu Anthony Joshua, dupa Deontay Wilder si Dillian Whyte, conform celor spuse de promotorul Eddie Hearn, care vede in american o varianta acceptabila pentru campionul britanic, in detrimentul lui Wilder sau chiar Tyson Fury.

Meciul cu Bogdan Dinu l-a adus pe Miller in atentia promotorului lui Joshua, care a fost impresionat de puterea si viteza cu care loveste boxerul american.



Pentru Miller victoria impotriva boxerului roman reprezinta a patra victorie din ultimul an prin K.O, americanul impresionand publicul cu serii de crosee la ficat, fatale pentru boxerul nostru.

Oferta pentru Bogdan Dinu sa lupte in Statele Unite, pentru centura W.B.A-N.A.B.A de la caterogia grea a venit cu cateva saptamani inainte de lupta, fapt ce a creat un mic disconfort pentru Dinu, el fiind in pregatire pentru un alt meci.

Un succes in fata americanului l-ar fi adus pe Bogdan Dinu in topul 10 boxeri la categoria grea, fapt ce putea contribui la semnarea unui contract pentru o lupta epocala in boxul romanesc, unica la categoria grea.

Anthony Joshua la profesionisti are palmaresul intact (22-0), ultima lui infrangere fiind la amatori, acolo unde boxerul roman, Dan Nistor la invins prin K.O

Autor: Ion-Dumitru Panainte.