Oleksandr Usyk l-a învins pe Rico Verhoeven prin knock-out tehnic în repriza a 11-a, apărându-și astfel titlul mondial la categoria grea. Evenimentul, organizat într-un decor inedit la Giza, a atras atenția lumii sportive nu doar prin spectacolul din ring, ci și prin cifrele financiare generate.

Pugilistul ucrainean a fost recompensat cu o sumă cuprinsă între 35 și 50 de milioane de dolari, scrie presa internațională. Usyk a avut asigurată o plată de bază de la 25 până la 40 de milioane de dolari, restul banilor provenind din contractele de sponsorizare și din sistemul pay-per-view.

De cealaltă parte, Rico Verhoeven a plecat acasă cu o bursă situată între șapte și zece milioane de dolari, o performanță financiară remarcabilă având în vedere că sportivul s-a aflat abia la a doua sa partidă în boxul profesionist.