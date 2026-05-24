VIDEO Bani grei la piramide! Câte milioane de dolari a încasat Usyk după victoria în fața lui Verhoeven

Campionul ucrainean Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven au obținut burse uriașe în urma meciului de box cu final controversat, desfășurat lângă piramidele din Egipt.

Oleksandr Usyk l-a învins pe Rico Verhoeven prin knock-out tehnic în repriza a 11-a, apărându-și astfel titlul mondial la categoria grea. Evenimentul, organizat într-un decor inedit la Giza, a atras atenția lumii sportive nu doar prin spectacolul din ring, ci și prin cifrele financiare generate.

Pugilistul ucrainean a fost recompensat cu o sumă cuprinsă între 35 și 50 de milioane de dolari, scrie presa internațională. Usyk a avut asigurată o plată de bază de la 25 până la 40 de milioane de dolari, restul banilor provenind din contractele de sponsorizare și din sistemul pay-per-view.

De cealaltă parte, Rico Verhoeven a plecat acasă cu o bursă situată între șapte și zece milioane de dolari, o performanță financiară remarcabilă având în vedere că sportivul s-a aflat abia la a doua sa partidă în boxul profesionist.

Rețeta financiară a galei

Cei mai mulți bani au fost produși de organizatori din vânzarea drepturilor de televizare și din asocierile de imagine. Încasările din bilete s-au situat sub nivelul marilor confruntări organizate în mod tradițional la Las Vegas sau în Arabia Saudită.

Chiar dacă bursele nu au atins recordurile înregistrate la meciurile anterioare ale lui Usyk împotriva lui Tyson Fury sau Daniel Dubois, duelul cu Verhoeven rămâne unul dintre cele mai profitabile evenimente sportive din acest an.

