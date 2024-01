Decizia luată de Spurs după ce Napoli a plusat oferta pentru Radu Drăgușin

Dacă Fabrizio Romano, jurnalist sportiv expert în transferuri, a tot scris în ultimul timp că Tottenham Hotspur e pe cale să pună sigiliu pe transferul lui Radu Drăgușin în Premier Legue, iată că Napoli a plusat și e mai aproape ca niciodată să-l aducă pe fundașul român pe ”Diego Armando Maradona”.

Totuși, Fabrizio Romano a revenit vineri seară cu o postare pe rețelele social media în care a subliniat faptul că Tottenham Hotspur a reluat contactul cu Genoa și pregătește în cel mai scurt timp să facă o ofertă oficială. Italienii se țin bine în continuare și cer 30 de milioane de euro.

”Înțeleg că Tottenham a făcut un nou contact cu Genoa pentru Radu Drăgușin. Negocierile se țin și în weekend. Termenii personali au fost de mult acceptați cu Spurs. Genoa insistă să primească 30 de milioane de euro, oferta oficială urmând să apară în cel mai scurt timp”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

????⚪️ Understand Tottenham have made new contact with Genoa for Radu Dragusin.

Negotiations still ongoing and expected to continue over the weekend.

Personal terms remain agreed with Spurs. ????????

Genoa insist on €30m guaranteed fee, formal official bid expected soon. pic.twitter.com/qmmJAIkwg8