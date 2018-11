eMAG BLACK FRIDAY | Cat costa un bilet la finala Champions League si la turneele la care joaca Simona Halep! 

A inceput Black Friday 2018!

Peste 3 mililoane de produse sunt disponibile la reducere pe eMAG.ro de Black Friday. Cel mai mare retailer din Romania a pregatit si cateva surprize, intre care bilete la finala Champions League de la Madrid sau la turneele internationale de tenis de la Madrid si Roma, acolo unde Simona Halep ajunge in fazele finale de fiecare data.

Un bilet la finala turneului de la Madrid cu transport si cazare costa 2455 de lei, in timp ce un sejur la finala Champions League de pe Wanda Metropolitano costa 26328 de lei.

Fanii Barcelonei pot vedea pe viu meciul cu Tottenham din grupele Champions League, cu 4720 de lei.

Un pachet la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei costa 7860 de lei.

Sunt si pachete la marile concerte din Europa in 2019. Fanii Metallica, Maroon 5, Take That sau Andre Rieu isi pot vedea idolii pe viu prin pachete turistice la preturi promotionale.

