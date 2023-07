Situație ciudată pentru un star din NBA. A trecut pe la patru echipe în doar 10 zile

În zece zile, a trecut de la Nets, la Rockets, City Thunder și Hawks

Patty Mills (34 de ani) a început perioada de vară fiind legitimat la Brooklyn Nets, acolo unde a jucat în ultimii doi ani, apoi a fost cedat la Houston Rockets. Clubul din Texas l-a avut sub contract doar 1 minut, pentru că l-a cedat imediat la Oklahoma City Thunder, unde a rămas alte șase zile, până să fie trimis la Atlanta Hawks, care a renunțat la Thunder TyTy Washington, Usman Garuba, Rudy Gay și second-round pick la 2024 NBA Draft pentru el.

Baschetbalistul născut la Canberra (Australia / 183 cm) și care joacă pe postul de point guard (conducător de joc) are un contract de sub 7 milioane de dolari pe an, considerat unul mic în NBA. În presa sportivă americană s-a scris că există posibilitatea ca acesta să nu rămână nici la Hawks, putând fi cedat din nou până la începutul noului sezon (octombrie 2023).

Este campion în NBA cu San Antonio Spurs

Anterior, el mai evoluase la Marist College (Canberra), Lake Ginninderra (Canberra), Saint Saint Mary's Gaels (Moraga, California), Portland Trail Blazers (2nd round, 55th overall pick în 2009 NBA Draft / 2009, 2011), Idaho Stampede (2009-2010 / împrumutat), Melbourne Tigers (2011), Xinjiang Flying Tigers (2011-2012), San Antonio Spurs (2012-2021) și Brooklyn Nets (2021-2023).

Mills este campion în NBA (2014 / 4-1 cu Miami Heat), fiind coleg de echipă cu Tony Parker, Manu Ginobili, Matt Bonner, Danny Green și Tim Duncan și a primit premiul fair-play NBA Sportsmanship Award (2022). La nivel de națională el reprezintă Australia, cu care a cucerit o medalie de bronz (JO 2020) și a ocupat locul al patrulea (JO 2016) la Jocurile Olimpice, fiind primul sportiv cu origini aborigene care a fost purtător de drapel pentru țara de la Antipozi.

Foto - Patrick Mills (FB)