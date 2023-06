Nouă răniți la Denver după incidentele ce au urmat finalei NBA

Nouă persoane au fost rănite în stradă, iar un suspect a fost arestat la Denver, în vestul Statelor Unite, în urma unor focuri de armă în apropierea incintei în care Nuggets a obţinut, luni seara, titlul NBA, anunţă marţi poliţia locală.

Trei răniţi se aflau în stare critică, iar ceilalţi au fost răniţi ”neletal”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter Poliţia din Denver.

Împușcăturile au avut loc la un pic peste un kilometru de Ball Arena, unde Nuggets a învins Miami Heat şi a obţinut astfel victoria în NBA.

În urma meciului, suporteri Nuggets au ieşit în stradă, în capitala statului Colorado, pentru a sărbători acest prim titlu din istoria lor în 47 de sezoane NBA.

”Primele informaţii arată că s-au tras mai multe focuri de armă în cursul unei altercaţii între mai multe persoane”, anunţă Poliţia din Denver.

Presupusul autor a fost, la rândul său, rănit prin împuşcare, precizează poliţia.

