Scor incredibil în NBA: cea mai mare diferență înregistrată vreodată în istorie!

Memphis Grizzlies a stabilit azi-noapte recordul pentru cea mai mare diferență înregistrată într-un meci din întreaga istorie a NBA, 73 de puncte, după 152-79 cu Oklahoma City Thunder!

Diferența finală nu a fost cea mai mare pe parcursul întâlnirii, pentru că Memphis a avut și avantaj de 78 de puncte. Precedentul record data de acum 30 de ani, Cleveland Cavaliers - Miami Heat 148-80, înregistrat pe 17 decembrie 1991.

Învingătorii au jucat fără cel mai bun jucător al echipei, Ja Morant, care este accidentat.

”Știam ce trebuie să facem, chiar și fără Morant, trebuia să ne ridicăm cumva, așa că toată lumea a contribuit la acest record”, a spus De'Anthony Melton, unul dintre coșgheterii meciului.

”Am avut niște probleme în defensivă și, până să ne dumirim, jocul era deja scăpat de sub control”, a încercat să explice proporțiile eșecului unul dintre jucătorii de la Thunder, Mika Muscala.

THE GRIZZLIES WON BY 73 POINTS - AN NBA RECORD ???? pic.twitter.com/e2EAfkXHMO