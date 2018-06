CSM CSU Oradea este noua campioana a Romaniei! Victorie NEBUNA in fata Stelei in finala Ligii Nationale

Steaua a pierdut titlul pe propriul teren.

CSM CSU Oradea a invins-o pe CSM Steaua Eximbank si in al 4-lea meci al finalei Ligii Nationale cu scorul 92-89 (15-21, 26-19, 18-18, 33-31) si a cucerit pentru a doua oara in istoria clubului titlul de campioana dupa ce reusise acest lucru si in 2016!

CSM CSU Oradea conducea cu 2-1 dupa primele 3 meciuri si a reusit sa-si asigure matematic titlul chiar la Bucuresti. Oradenii au reusit sa pastreze sirul rezultatelor din play-off, unde a trecut atat de BCM U Pitesti, cat si de CSU Sibiu cu acelasi scor, 3-1.

Steaua a ratat ocazia de a o egala pe Dinamo la numarul de titluri, ramand cu 21, cu unul mai putin decat marea rivala. Pentru CSM CSU Oradea a fost a 3-a finala a Ligii Nationale la baschet masculit.