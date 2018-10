Are cu ce sa se laude! Sarah Dumitrescu, fiica Aneimaria Prodan, performanta uriasa in Statele Unite ale Americii

Ana Maria Prodan are toate motivele sa fie o mama mandra si fericita.

Sarah Dumitrescu, fiica cea mica a impresarei, promite sa devina una dintre cele mai bune baschetbaliste ale Romaniei. Sarah, in varsta de 18 ani, joaca din clasa a noua la cea mai mare academie sportiva din America, IMG Academy.



Ultimul an a fost cel in care Sarah a explodat. Tanara a primit nu mai putin de 38 de oferte din NCAA.



Dupa Cristina Ciocan, Sarah Dumitrescu e a doua jucatoare din Romania care ajunge la un asemenea nivel in Southeastern Conference, cea mai valoaroasa conferinta din NCAA.