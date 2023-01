În ultimele ore ale anului 2022, un britanic şi-a atins obiectivul nebunesc pe care şi-l fixase: să strângă un milion de lire sterline pentru lupta împotriva cancerului, alergând 365 de maratoane în 365 de zile.

Gary McKee, în vârstă de 53 de ani, a alergat sâmbătă, pe ploaie, în cel de-al 365-lea maraton al anului, adică un total de 15.330 de kilometri, fiind întâmpinat de de susţinători, nu departe de casa sa.

Dar acest tată a trei copii, care locuieşte în Cleator Moor, în nord-vestul Angliei, nu şi-a atins obiectivul financiar decât câteva ore mai târziu când a ajuns la suma de un milion de lire sterline (1,13 milioane de euro), în beneficiul asociaţiei Macmillan Cancer Support.

„WOW”, a scris el pe Twitter sâmbătă seara.

Gary McKee nu este la prima provocare în favoarea organizaţiilor de caritate: a traversat deja Brazilia cu bicicleta, a urcat pe Kilimanjaro, a vâslit pe distanţe echivalente cu Canalul Mânecii.

A alergat 100 de maratoane în 100 de zile în 2017, apoi 110 în 110 zile în 2021.

Anul acesta a ridicat ştacheta considerabil, necesitând 22 de perechi de pantofi de sport. I s-au alăturat atunci când alerga, deseori dimineaţa înainte de a lucra după-amiaza la un loc de tratare a deşeurilor nucleare, mulţi anonimi sau chiar sportivi, precum antrenorul englez de rugby Kevin Sinfield.

„Străzile erau pline de oameni, ploua, dar toată lumea aplauda şi striga. Îmi voi aminti mereu asta”, a spus el la finalul celui de-al 365-lea maraton al anului, la BBC.

El a indicat site-ului de specialitate runnersworld.com că nu este interesat de o eventuală omologare a isprăvii sale ca record: „Ceea ce contează nu sunt recordurile, ci faptul că ajut oamenii”.

Gary McKee running alongside his family as he completes his 365th consecutive marathon in 365 days. This man deserves it all. What an achievement pic.twitter.com/YRYiP8dqwh