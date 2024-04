Fosta mare atletă Gabriela Szabo, campioană olimpică la Sydney (5.000 m), a fost aleasă ambasadoarea ediţiei 2024, a şaptea, a maratonului Universităţii de Vest Timişoara Liberty, care va reuni circa 4.000 de participanţi în zilele de 28 şi 29 septembrie, a anunţat, marţi, Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, cu prilejul unei conferinţe de presă susţinute la Casa Olimpică.

În fiecare an de la înfiinţare, maratonul UVT Liberty a avut ca imagine câte un campion olimpic, precum Constantina Diţă, Simona Amânar, Ana-Maria Brânză, Andreea Răducan, Camelia Potec sau Mihai Covaliu.

''Suntem într-un moment de sărbătoare, într-un an de sărbătoare, pentru că anul acesta aniversăm 110 ani de la înfiinţarea mişcării olimpice în România, avem JO la Paris, care după 12 ani vin din nou în Europa, şi încă un moment aniversar, 100 de ani de la câştigare primei medalii olimpice pentru România, tot la Paris, la JO 1924. Sunt câteva date care ne fac să simţim că acest an este unul special. Şi pentru UVT este un an special, un an aniversar (80 ani de la înfiinţare - n.r.).



Un an în care maratonul UVT Liberty are un nou ambasador, un campion olimpic, şi vreau să-i mulţumesc Gabrielei Szabo că a acceptat să fie ambasadorul acestui maraton şi să-i inspire pe toţi practicanţii sportului, mai alea din acea zonă, din Timişoara, dar nu numai, pentru că sunt participanţi din toată ţara, cu performanţele pe care le-a făcut, cu omul şi sportivul care a ajuns în vârful piramidei, cucerind medalia de aur la JO de la Sydney'', a mai spus rectorul UVT.

Evenimentul va include o cursă de 10 km, un semimaraton şi un maraton, alături de obişnuitele curse pentru copii, iar organizatorii contează pe participarea a 4.000 de alergători, inclusiv de mare performanţă din ţară.

''Mă bucur să ne revedem la acelaşi eveniment, promovând cu încăpăţânare, să spunem, şi consecvenţă valorile spiritului olimpice, ale sportului şi ale educaţiei în general. Fiecare ediţie a avut ca imagine un campion olimpic. Le mulţumesc foarte mult că au acceptat fiecare în parte de a fi partenerul nostru, al UVT, care în primă fază pare unul sportiv, de alergare, dar dincolo de mesajul acesta de a alerga, de a promova valorile sportului, cu siguranţă are multe substraturi.



Rolul nostru nu e numai de a pregăti specialişti competenţi pe piaţa muncii, ci şi cetăţeni excepţionali ai acestei ţări, care să ştie ce înseamnă valorile adevărate şi care să poată fi mai departe viitori campioni, indiferent de domeniul în care vor dori să performeze. La maraton nu este vorba de cine iese pe primul sau al doilea loc, este vorba de participare şi toată lumea este declarată învingătoare'', a subliniat rectorul Pirtea.

Gabriela Szabo, care a promis că va participa la o cursă în evenimentul de la Timişoara, a spus că ''este o bucurie şi o onoare'' să fie imaginea unui ''eveniment atât de important pentru Timişoara''.

''Am acceptat cu mare drag, pentru că noi cei care am excelat în zonele noastre din sport mergem în mijlocul oamenilor şi le vorbim cât de important sportul, cât de minunat este să câştigi, cât de frumos te poţi dezvolta prin mişcare şi câţi de mulţi prieteni poţi să-ţi faci când eşti în cadrul fenomenului sportiv.

Vin cu mare drag la Timişoara şi nu numai la Timişoara, ci la toate marile evenimente la care voi fi invitată, pentru că este important să vedem cât mai mulţi copii, persoane adulte, implicate în mişcare pentru sănătate. Corpul omenesc este construit pentru mişcare şi avem această datorie faţă de corpul nostru să facem mişcare şi să-l ţinem sănătos'', a comentat fosta mare atletă.