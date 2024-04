Usain Bolt a numit fotbalistul pe care l-ar provoca la o cursă pe 100 m

Fostul mare atlet jamaican Usain Bolt, câştigătorul a opt medalii olimpice de aur şi unsprezece titluri mondiale, a afirmat că ar fi fost încântat să concureze cu fotbalistul francez Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) pentru a vedea cât de repede poate alerga pe o sută de metri, lăudându-l totodată pe mijlocaşul englez Jude Bellingham (Real Madrid), "unul din cei mai buni din lume".

Usain Bolt, considerat cel mai rapid om al planetei în perioada sa de glorie, a afirmat că i-ar fi plăcut să concureze cu Mbappe. "Mi-ar fi plăcut să mă întrec cu Mbappe în perioada mea de aur şi să văd cât de repede aleargă pe o sută de metri".

Usain Bolt a împărţit covorul roşu al galei Laureus şi cu fotbalistul Jude Bellingham.

"El a dovedit că este unul din marile talente noi şi ia lumea cu asalt. El a ajuns la Real Madrid plin de energie, ca un talent special. Va câştiga multe trofee, sunt impresionat de el, este un jucător incredibil. Aşteptăm de la el lucruri incredibile, pentru că este unul dintre cei mai buni jucători din lume", a mai spus Bolt.

Usain Bolt, câştigător a patru premii Laureus, a participat luni la Madrid la cea de-a 25-a ediţie a Galei Premiilor Laureus, unde premiul rezervat celei mai bune sportive a revenit jucătoarei spaniole de fotbal Aitana Bonmati, câştigătoarea Balonului de Aur în 2023.

"Este grozav să vezi talentul care există în sport şi în sportul feminin. Am fost un pic agitat, dar mi-a plăcut să prezint acel premiu", a spus Bolt la conferinţa de presă de după gală, adăugând că "sportul este o parte fundamentală a ceea ce se întâmplă în lume".

"Când am concurat în Jamaica, toată lumea m-a văzut. Dacă ne unim putem face o lume mai bună", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Legendarul atlet jamaican a vorbit şi despre decizia World Athletics de a plăti 50.000 dolari câştigătorilor unei medalii de aur la JO de la Paris.

"Eu cred că este întotdeauna bine să vezi că sportul creşte şi primeşte ceea ce merită. E ceva care mă mulţumeşte personal", a conchis el.

