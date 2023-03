Tânărul fotbalist argentinian a debutat pentru Manchester United în aprilie 2022, în remiza cu Chelsea, scor 1-1, de pe Old Trafford. După debut, tânărul jucător care făcea parte din echipa U21 a „diavolilor” a fost inclus în lotul echipei mari în iulie 2022 și este considerat ca fiind unul dintre tinerii de perspectivă ai fotbalului mondial.

Garnacho a bifat deja 31 de meciuri alături de United în acest sezon, având cinci goluri marcate și șase assist-uri în toate competițiile. Mai mult, prestațiile sale l-au adus și în atenția selecționerului campioanei mondiale, Argentina, astfel că a fost inclus pe lista convocaților pentru următoarele meciuri amicale.

Antrenorul lui Alejandro Garnacho, dezvăluiri despre tânărul jucător

Alejandro Garnacho a crescut la academia lui Atletico Madrid, de unde a fost transferat de echipa U18 a lui Manchester United în octombrie 2020. De atunci, tânărul fotbalist a urcat treptat până la prima echipă.

„Eu antrenam la juniori, însă m-au retrogradat. Mi-au spus că vor să îl antrenez pe cel mai bun tânăr jucător din club. Asta era misiunea mea, dar și cea mai mare provocare.

Alejandro era un 'băiat de pe stradă', dintr-un cartier din Getafe, am decis imediat să îl transferăm în hotelul academiei, pentru că nu învăța deloc bine. Era mai inteligent decât ceilalți băieți dar a devenit problematic. Era un nerușinat și făcea război în hotel. Lua mâncare în cameră pe ascuns, dulciuri și astfel de lucruri, își ascundea telefonul, stătea treaz până târziu”, a relatat antrenorul conform Mundo Deportivo.

Primul meci al lui Garnacho sub comanda lui Jesus Adolfo Marcos l-a jucat la 15 ani, iar impresiile antrenorului nu au fost deloc bune legate de tânărul argentinian.

„Jucam pe terenul lui Rayo Majadahonda și m-am văzut obligat să îl schimb la doar 10 minute din cauza unei probleme de comportament. Instrucțiunile lui erau să alerge și să forțeze pentru că ei puneau multă presiune, însă Alejandro nu s-a forțat deloc.

L-am înlocuit și la primul atac fără el am marcat. Am câștigat cu 6-0, iar staff-ul tehnic se aștepta la o reacție negativă din partea lui, să se plângă sau să fie indisciplinat, dar a fost opusul. Alejandro a reacționat cu multă maturitate, nu s-a plâns și a muncit intens toată săptămâna. Este un băiat inteligent și știa că a greșit. Are lucrul acela pe care îl au jucătorii speciali: pot fi rebeli”.



Garnacho a marcat pe final în Manchester United - West Ham (Pro Arena & VOYO) pe www.sport.ro