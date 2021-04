"Cei care ne sustin sunt foarte, foarte dezamagiti"! Jucatorii lui Tottenham sunt la pamant dupa infrangerea cu United!

Spurs a pierdut ieri duelul cu Manchester United si a ajuns la 6 puncte de locurile de Champions League.

De altfel, Mourinho a inregistrat un record personal negativ, ajungand la 10 meciuri pierdute intr-un sezon in campionatul intern.

Son, unul dintre cei mai apreciati jucatori de la Spurs, a fost distrus dupa meciul cu United, insa spera ca echipa sa prinda un loc de Champins League. Spurs are sansa de a castiga un trofeu in acest sezon, jucand finala Cupei Ligii Angliei in compania lui Manchester City, pe 25 aprilie.

"Stiu ca este intotdeauna usor sa spunem, 'hai sa fim pozitivi' sau ''vom da maxim data viitoare' dar eu chiar vreau sa terminam bine in acest sezon. Suntem cu sase puncte in spatele primelor patru, asa ca trebuie sa obtinem rezultate si sa asteptam ca celelalte echipe sa piarda puncte, dar trebuie sa facem tot posibilul si sa ne asumam o mare, mare responsabilitate pentru restul sezonului.” a spus Son la finalul infrangerii cu United.

Spurs se astepta sa se implice chiar in lupta pentru titlu in acest sezon, bazandu-se pe calitatile de manager ale lui Mourinho, insa asta nu s-a intamplat. Mai mult, Tottenham a parasit Europa League, fiind eliminata rusinos de Dinamo Zagreb, asta desi era un trofeu ce ar fi putut arata ca parcursul pana in finala Champions League de acum 2 ani nu a fost un accident

"Chiar nu stiu ce sa spun, imi pare foarte rau si ma simt rau. Intotdeauna a fost pasiune din afara acestui stadion, iar cei care ne sustin sunt foarte, foarte dezamagiti. Cred ca sunt chiar mai dezamagiti decat noi, asa ca imi pare foarte rau.

Este vorba despre rezultate. Daca vom castiga, eu voi fi foarte fericit, iar daca vom pierde, vom avea moralul jos pentru doua sau trei zile. Deci, ce pot sa spun? Trebuie sa ne intoarcem mai puternici vinerea viitoare", a adaugat Son.

Son ar putea ajunge la Bayern. Presa engleza anunta ca sud-coreanul e pe lista supercampioanei din Bundesliga, care il poate lua gratis la finalul contractului cu Spurs.