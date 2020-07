VIDEO | GRESELI ULUITOARE! Manchester United, in centrul unui scandal urias declansat in Anglia: “Este o mizerie!”

Manchester United este preferata arbitrilor din Premier League atunci cand vine vorba de penalty-uri.

Dupa ce sistemul hawk-eye a provocat o eroare colosala in timpul partidei dintre Aston Villa si Sheffield United, cand oaspetii au marcat fara ca golul sa fie validat, in Anglia sunt din nou probleme cu deciziile arbitrilor. De data aceasta, cei de la Villa sunt in rolul de “victime”. Impotriva trupei din Birmingham s-a dictat un penalty cel putin ciudat, in meciul jucat contra lui Manchester United.

Bruno Fernandes l-a calcat pe fundasul Ezri Konsa, insa arbitrul a decis ca portughezul “diavolilor” a fost cel faultat si a dictat penalty. Decizia sa nu a fost intoarsa nici macar cu ajutorul tehnologiei VAR, iar acelasi Fernandes a deschis scorul din penalty in meciul castigat de United cu 3-0.

This video was reviewed and Manchester united was awarded a penalty. VAR IS SHIT IN EPL pic.twitter.com/tOTIgHo1AZ — #hashtag LFC (@hashtagtsweets) July 10, 2020

Chiar daca Ole Gunnar Solkjaer a sustinut ca decizia este corecta, antrenorul celor de la Aston Villa a fost un car de nervi dupa meci:

“Decizia aia a schimbat totul. E o mizerie. Inteleg ca arbitrul John Moss ar fi putut gresi, in tensiunea din teren, insa nu pot pricepe la ce s-au uitat cei din camera VAR! E absolut rusinos. E un ecran acolo la care ei se pot uita, dar se pare ca oamenilor pur si simlu nu le pasa”, a spus managerul Dean Smith pentru Sky Sports.

In urma infrangerii cu United, situatia celor de la Villa este una critica, echipa fiind pe loc retrogradabil, la 4 puncte de salvare cu tot atatea etape ramase de disputat.

Cu penalty-ul de aseara, United ajunge la 13 astfel de decizii in favoarea sa luate in acest sezon, record pentru Premier League. De acelasi numar au beneficiat si Crystal Palace in 2004-2005 si Leicester City in 2015-2016. Daca mai primeste un penalty in cele patru etape ramase de disputat din acest sezon, United va detine un record absolut.

Eroarea a fost recunoscuta si de catre oficialii Premier League, insa nu este singura de aseara! In toate cele trei partide jucate, au fost acordate in mod eronat penalty-uri sau nu s-au acordat lovituri de la 11 metri, in ciuda folosirii tehnologiei VAR. Premier League a recunoscut, pe langa eroarea din partida lui Manchester United, si greselile comise in Everton - Southampton 1-1, cand oaspetii au primit gratuit un penalty, pe care insa l-au ratat, dar si in Bournemouth - Tottenham 0-0, meci in care oaspetii trebuiau sa beneficieze de o lovitura de pedeapsa in urma unui fault comis asupra lui Harry Kane.