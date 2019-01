VIDEO FANTASTIC! NU E NIMIC mai tare decat dansul lui Klopp de Revelion! :)))

Jurgen Klopp s-a distrat cu prietenii in ultima noapte din 2018.

Antrenorul lui Liverpool a fost la o petrecere privata. A facut senzatie pe ringul de dans.

Klopp a intrat cu veselie maxima in 2019. Ar putea fi un an istoric pentru Liverpool, care n-a mai luat titlul in Anglia din 1990. Acum, Liverpool e pe primul loc, la 7 puncte de campioana City, pe care o intalneste maine in meci direct.