VIDEO | "Aici am invatat sa iubesc, dar vreau o noua provocare!" Thiago Alcantara a transmis un mesaj EMOTIONANT dupa transferul la Liverpool! Reactia lui Lewandowski

Thiago Alcantara va fi jucatorul lui Liverpool din acest sezon.

Fotbalistul s-a transferat in Premier League dupa 7 ani petrecuti la Bayern Munchen. La despartirea de campionii Germaniei, mijlocasul a transmis un mesaj emotionant.

El a postat un videoclip pe contul sau de Twitter, in care le-a multumit celor de la Bayern si fanilor.

"Da! Am luat cea mai dificila decizie din intreaga mea cariera de sportiv. Am incheiat un capitol la un club minunat, unde am crescut ca jucator timp de 7 ani. Am trait trimfuri, bucurii si, de asemenea, momente grele, dar de ceea ce sunt cel mai mandru este ca am ajuns la Munchen ca un tanar cu multe vise, iar acum parasesc implinit un club, o istorie, o cultura.

Aici am învatat sa iubesc o traditie, iar acum imi iau ramas bun, dar nu voi uita niciodata 'Mia san Mia' (n.r. motto-ul lui Bayern Munchen). Am trait momente fantastice in acest oras, in Sabener Strasse si in iubitul nostru Allianz Arena, impreuna cu familia mea bavareza, care m-a tratat atat de bine si m-a iubit in fiecare secunda.

Decizia mea este pur de natura sportiva. Ca jucator vreau noi provocari si vreau sa ma dezvolt in alta parte. Bavaria va fi intotdeauna casa mea. Multumesc, FC Bayern", a spus spaniolul.

Thiago Alcantara a jucat de-a lungul carierei doar la Barcelona si Bayern Munchen. Alaturi de campioana Germaniei, din 2013 si pana in prezent, fotbalistul si-a adaugat in palmares 7 titluri, 4 Cupe ale Germaniei si un trofeu al Ligii Campionilor.

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

In doar cateva minute dupa videoclipul postat de Alcantara, fostul sau coechipier Robert Lewandowski a reactionat. Acesta a scris pe contul sau de Twitter: "A fost o placere sa joc alaturi de un magician cum esti tu! Multumesc, prietene!"

It was a pleasure to play with such a Magician like you⚽????Gracias Amigo???????? @Thiago6 https://t.co/H0NKqGZY19 — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 18, 2020