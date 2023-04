Kai Havertz s-a hotărât! Ce a spus despre viitorul său

Londonezii au plătit 80 milioane de euro pentru transferul lui Kai Havertz, moment în care cota fotbalistului pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 81 milioane. Acum, mijlocașul ofensiv e apreciat de Transfermarkt la doar 60 milioane de euro.

Fotbalistul a vorbit despre viitorul său și a precizat cât de mult iubește Londra. De asemenea, Kai Havertz a precizat că se bucură că se află la Chelsea și că nu-și dorește să-și schimbe echipele din doi în doi ani.

„Încă am doi ani contract. Nu trebuie să mă schimb la doi-trei ani. Eu și iubita mea ne simțim foarte bine în Londra. Iubesc clubul, oamenii și fanii. Nu am mai vorbit cu cei de la Bayern după ce am semnat cu Chelsea”, a spus Kai Havertz pentru BILD, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Kai Havertz on his future: “I still have a 2-year contract, I don't have to move every 2-3 years. My girlfriend and I feel very comfortable in London. I love the club, Chelsea — people and fans”, told BILD. ???? #CFC

