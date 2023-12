Înaintea duelurilor din Arabia Saudită, Kevin de Bruyne a revenit de luni la antrenamente după o absenţă de peste patru luni din cauza unei accidentări la coapsă.

Belgianul s-a accidentat în Supercupa Angliei, de la începutul lunii august, şi abia de la începutul acestei săptămâni s-a alăturat coechipierilor săi la Jeddah, în Arabia Saudită.

Manchester City înfruntă pe Urawa Red Diamonds în semifinalele competiţiei şi în caz de victorie va juca finala de vineri contra lui Fluminense. În caz de înfrângere, campioana Angliei va juca tot vineri în finala mică împotriva lui Al Ahly Cairo.

Kevin De Bruyne este unul dintre cei mai importanţi fotbalişti ai naţionalei Belgiei, una din adversarele României la EURO 2024.

Look who it is ????@KevinDeBruyne returns to training for our session in Saudi ???? pic.twitter.com/PqtZ55HaUs