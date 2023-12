"Am fost șocat". Cum a aflat noua revelație a lui Manchester City despre convocarea la meciul din Champions League

Pep Guardiola a menajat o serie de titulari, dar a câştigat şi aşa la Belgrad, prin golurile Micah Hamilton (19), Oscar Bobb (62), doi tineri de 20 de ani, şi Kalvin Phillips (85 - penalty). Pentru campioana Serbiei au punctat In-beom Hwang (76) şi Aleksandar Katai (90+1).

Micah Hamilton este căpitanul echipei de elite a lui Mancheste City, iar în cele 62 de meciuri jucate a marcat de 16 ori și a oferit 16 assisturi.

Cariera tânărului britanic a fost marcată de numeroase accidentări, iar tehinicianul de la elite, Brian Barry-Murphy l-a caracterizat drept "fotbalist de stadă".

"Am mers în vestiar și Pep era cu echipa. Mi-a spus numele meu pentru poziția de aripă dreapta. Am fost în joc, îmi tremurau picioarele. M-am topit cu totul. Nu am putut să dorm toată noaptea. Am intrat pe teren și mi-am spus: 'Trebuie să joc fără frică'. În primele zece minute am luat-o ușor, apoi am profitat de fiecare oportunitate pe care am avut-o.

A fost incredibil. Să joc pentru cel mai bun club din lume și pentru clubul la care sunt de la cinci ani", a spus jucătorul după meci.

This one is deeper!! Still lost for words scoring on my @ManCity debut in the @ChampionsLeague for my boyhood club & to be a part of this team✨

A moment that will stay with me for life!???????????? pic.twitter.com/wvfeNm3rkk