Varane, prezentat oficial la Manchester United! Cât au plătit englezii pentru fundașul francez

Din articol 12 milioane de euro va fi salariul lui Varane pe Old Trafford

Real Madrid se desparte în această vară de al doilea titular.

"Real Madrid şi United au ajuns la un acord pentru transferul fotbalistului Raphael Varane. Real Madrid îi mulţumeşte jucătorului pentru profesionalismul şi comportamentul exemplar al jucătorului pe parcursul celor 10 sezoane în care a apărat tricoul nostru şi în care a cucerit 18 trofee.

Patru UEFA Champions League, 4 trofee la Mondialul Cluburilor, 3 Supercupe ale Europei, 3 titluri de campion al Spaniei, o Cupă a Regelui şi 3 Supercupe ale Spaniei reprezintă palmaresul francezului la Real Madrid," scrie clubul blanco, în anunţul oficial care confirmă mutarea lui Varane la Manchester United.

Varane va câştiga 12 milioane de euro pe an la Manchester United, iar Real Madrid va încasa 41 de milioane de euro plus alte 12 milioane de euro în bonusuri de performanţă, pentru un jucător care mai avea un an de contract pe Bernabeu.



Fotbalistul i-a anunțat pe șefii echipei blanco că dacă nu va fi vândut, oricum va pleca liber de contract la finalul sezonului, fiindcă își dorește o nouă provocare în carieră, la Madrid câștigând tot ce era posibil în ultimii ani.