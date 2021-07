Raphael Varane, tot mai aproape de plecarea de la Real Madrid! Manchester United e hotorata sa-l convinga pe francez si le propune spaniolilor si un jucator la schimb

Fostul campion mondial este ca si plecat de la Madrid, sustine presa engleza.

Contractul lui Varane cu Real Madrid mai este valabil pentru inca un sezon, iar in vara lui 2022 francezul ar putea parasi Spania liber de contract. Sefii gruparii "blanco" nu vor ca asta sa se intample si au ajuns la un consens cu fundasul pentru ca acesta sa fie vandut in perioada de mercato.

In presa s-a vorbit de mai multe echipe care ar putea fi posibile destinatii, insa se pare ca Manchester United este cea mai decisa cand vine vorba de inregimentarea jucatorului. Varane s-a aratat incantat de aceasta idee, iar englezii incearca sa faca tot posibilul ca afacerea sa fie incheiata cat mai rapid.

"Galacticii" ar vrea 60 de milioane de euro in schimbul francezului, dar United spera sa mai scada din pretentiile Realului, incluzandu-l in afacere si pe Donny Van de Beek, mijlocasul olandez care a fost transferat in Premier League la inceputul stagiunii trecute.