Un jucător important e ca și plecat de la Liverpool, după ce Jurgen Klopp l-a trecut pe linie moartă

Thiago Alcantara (32 de ani) nu a prins niciun minut în acest sezon sub comanda lui Jurgen Klopp și este de așteptat ca în vară, atunci când i se termină contractul cu gruparea de pe Anfield, să devină liber de contract, anunță Football Insider.

Liverpool a transferat patru mijlocași în vară, pe care a cheltuit în total 172 de milioane de euro. Astfel, spaniolul cu cetățenie braziliană a ”ieșit din schemă” la fosta câștigătoare a Ligii Campionilor.

Thiago joacă la Liverpool din 2020 și a prins, până acum, 97 de partide pentru gruparea de pe Anfield, reușind să înscrie de trei ori și să ofere șase pase decisive.

???? Thiago Alcântara is expected to leave Liverpool when his contract expires at the end of the season.

