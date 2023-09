Clubul Everton a fost cumpărat de o firma americană de investiții 777 Partners, care a bătut palma cu patronul Farhad Moshiri pentru cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni, de 94.1%.

Colosul american 777 Partners a preluat Everton

Compania are sediul în Miami (SUA), a fost înființată în 2015, și are active de peste 12 miliarde de dolari. Firma americană mai deține pachete majoritare sau minoritare de acțiuni la cluburile FC Sevilla (Spania / La Liga), Genoa CFC (Italia / Serie A), Hertha Berlin (Germania / 2. Bundesliga), Vasco da Gama (Brazilia / Campeonato Brasileiro Serie A), Standard Liege (Belgia / Jupiler Pro League), Red Star FC (Franța / Championnat National) și Melbourne Victory FC (Australia / A-League Men).

În afară de fotbal, 777 mai deține London Lions, singura echipă profesionistă de baschet masculin din Londra, care joacă în British Basketball League (BBL), companiile aviatice low cost Flair Airlines (Canada) și Bonza (Australia), aplicația de turism electronic GO7 și studionul de producție cinematografică STX Entertainment, care a produs filmele "Molly's Game", "The Irishman", "Hustlers", "The Gentlemen", "Free State of Jones", "The Gift", "Bad Moms" sau "Ferrari".

Radu Drăgușin poate ajunge la Everton!

Din informațiile Sport.ro, la clubul englez ar putea ajunge din iarnă românul Radu Drăgușin (21 de ani), care se afla deja pe lista mai multor formații din Premier League. Cedarea sa ar fi mult mai ușoară, din moment ce Genoa și Everton aparțin acum aceleiași firme de investiții americane, iar suma de 30 de milioane de euro cerută de "Grifoni" în schimbul său ar rămâne în circuitul intern.

După schimbarea acționariatului, în cărți pentru o rocadă mai sunt Albert Gudmundsson și Mateo Retegui, care ar putea ajunge și ei la echipa din Liverpool, în timp ce Vitaliy Mykolenko, Lewis Dobbin și Beto pot întări lotul echipei din Serie A.

În acest moment, trupa lui Sean Dyche se află pe o poziție retrogradabilă în clasamentul din Premier League (locul 18, 1 punct, 4 etape), iar fundașii centrali din lot sunt veteranii Michael Keane (30 de ani) și James Tarkowski (30 de ani) și mai tinerii Ben Godfrey (25 de ani) și Jarrad Branthwaite (21 de ani). Vedetele lotului actual (cotat la 339.25 milioane de euro) sunt portarul Jordan Pickford, fundașul stânga Ashley Young, mijlocașii Andre Gomes și Idrissa Gueye și atacanții Delle Ali și Dominic Calvert-Lewin.

Everton, club înființat în 1878

Everton este unul dintre cluburile de tradiție din Anglia, fiind înființat în 1878 și deținând recordul de sezoane petrecute în prima ligă engleză. Cu doar patru stagiunii în afara primei divizii, după înființarea Football League în 1888, "Caramelele" joacă pe legendarul Goodison Park (39.414 locuri), casa sa din 1892, și are în palmares 9 titluri de campioană (ultimul în sezonul 1986-1987 / + 7 locuri secunde), 5 trofee FA Cup (ultimul în sezonul 1983-1984 / + alte 8 finale jucate), 9 FA Charity Shield și Cupa Cupelor (1984-1985), singurul trofeul european din istoria sa (3-1 cu Rapid Viena).

