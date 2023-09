În plin sezon, Everton primește o veste fantastică la nivel administrativ. Clubul are un nou acționar majoritar.

”Caramelele” au fost preluate de 777 Partners, o firmă americană de investiții, evaluată la o sumă fabuloasă: aproximativ 12 miliarde de euro!

Americanii au bătut palma cu Farhad Moshiri pentru cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni, de 94.1%.

”Obiectivul nostru principal este să lucrăm cu fanii și părțile interesante pentru a dezvolta infrastructura sportivă și comercială pentru echipele masculine și feminine, care va oferi rezultate pentru viitoarele generații de suporteri Everton”, a spus Josh Wander, fondatorul 777 Partners.

