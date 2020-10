Un fost campion mondial este cel mai bun fotbalist englez din toate timpurile! SURPRIZE in top 10: pe ce loc sunt Beckham sau Gerrard

A fost realizat topul celor mai buni 10 fotbalisti englezi ai tuturor timpurilor.

Cei de la Football Trips au analizat reusitele jucatorilor britanici si au realizat un clasament al celor mai buni din tara.

Pe locul 1 se afla Bobby Charlton, care a petrecut 17 ani pe Old Trafford, cucerind 3 titluri de campion, o Cupa FA si un trofeu european, fiind si in echipa nationala a Angliei, care a castigat Campionatul Mondial in 1966.

Charlton este si al doilea cel mai bun marcator atat al lui Manchester United, cat si al Angliei, prezenta lui in fruntea clasamentului celor de la Football Trips fiind indreptatita.

In top 10 se mai afla Wayne Rooney, care a cucerit cinci titluri in Premier League, o Cupa FA, trei Cupe ale Ligii si un trofeu Champions League alaturi de United, Frank Lampard si David Beckham.

Iata care sunt cei mai buni 10 fotbalisti englezi ai tuturor timpurilor:

10. Paul Scholes

9. Gary Lineker

8. Kevin Keegan

7. Bobby Moore

6. David Beckham

5. Steven Gerrard

4. Frank Lampard

3. Alan Shearer

2. Wayne Rooney

1. Bobby Charlton