Guardiola a cerut un nou transfer de 60 de milioane in ianuarie dupa anuntul medicilor! Pentru ce jucator sparg din nou conturile seicii

City isi propune sa ia Champions League si campionatul in Angia in acest sezon, iar Guardiola cere noi investitii.

Benjamin Mendy are probleme la menisc. S-a operat recent si va lipsi pana la finalul lui Februarie. Guardiola nu mai vrea improvizatii in banda stanga a devensivei, unde i-a mai folospt pe Delph, Danilo sau Zincenko. Mendy, out si anul trecut din cauza unei rupturi de ligamente, a fost adus de la Monaco in vara lui 2017 in schimbul a 60 de milioane de euro. Acum, Guardiola e gata sa plateasca aproape aceeasi suma pentru Ben Chillwell de la Leicester. Jucatorul din nationala Angliei tocmai si-a prelungit contractul cu clubul sau, insa Pep crede ca argumentele sefilor sai vor depasi insistenta oficialilor lui Leicester de a-l pastra pe pusti.

Chillwell s-a impus si in nationala Angliei, unde a fost titular in ultimele 4 jocuri pe postul de fundas stanga.