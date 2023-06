Transferul carierei pentru perla Ungariei! Liverpool a început negocierile

Deși Newcastle a insistat în ultima vreme pentru transferul lui Szoboszlai, Liverpool ar fi intrat pe fir și încearcă să obțină semnătura mijlocașului maghiar, care are o clauză de reziliere în valoare de 70 de milioane de euro la RB Leipzig.

Oficialii lui Liverpool s-au întâlnit deja cu reprezentanții lui Szoboszlai în această săptămână pentru a negocia un transfer pe Anfield, anunță The Athletic.

Totuși, probleme ar putea apărea între cluburi, având în vedere suma majoră solicitată de RB Leipzig. Jurnalistul Fabrizio Romano susține că respectiva clauză de reziliere a lui Szoboszlai, în valoare de 70 de milioane de euro, expiră pe 30 iunie.

"Szoboszlai este ultima variantă de mijlocaș ofensiv luată în calcul de Liverpool. El se potrivește profilului căutat de club în această fereastră de mercato, după ce anterior a fost dorit Mason Mount", scrie The Athletic.

???? Liverpool exploring move for Dominik Szoboszlai of RB Leipzig. #LFC met his camp this week; latest attacking mid to be considered. Unclear if it develops due to price but is desired profile. Unrelated to potential Carvalho loan @TheAthleticFC #RBLeipzig https://t.co/KDuUIpoxGT