Transfer SURPRIZA pentru Puscas! E dorit de clubul caruia i-a spus "PAS" in vara: englezii l-au ironizat cu prima ocazie

George Puscas ar putea pleca de la Reading in perioada de transferuri din iarna.

Atat presa engleza, cat si cea turca au scris in repetate randuri ca Puscas este dorit de Fenerbahce, iar turcii vor face tot posibilul pentru a-l aduce in iarna. Acum, jurnalistii englezi vin cu o alta varianta pentru internationalul roman: Birmingham.

Potrivit Birminghammail.co.uk, clubul aflat acum pe locul 13 in liga a doua engleza si-a pregatit o lista cu 7 jucatori pe care va incerca sa-i transfere imediat ce se deschide perioada de mercato din iarna. Pe lista se regaseste si Puscas, Asmir Begovic (Qarabag), Macgillivray (Portsmouth), Gayle (Newcastle), Wells (QPR), Gavranovic (Dinamo Zagreb) si Becerra (liber de contract).

Jurnalistii englezi amintesc si de faptul ca in vara, imediat dupa Campionatul European de tineret, Birmingham a insistat pentru transferul lui Puscas, dar romanul a preferat mutarea la Reading. De altfel, fanii lui Birmingham nu l-au uitat pe internationalul roman si l-au ironizat la meciul direct dintre cele doua formatii. La scorul de 3-1 pentru Birmingham, i-au cantat: "Puscas, cat e scorul?". Reading a pierdut acel meci, scor 2-3.

Birmingham se afla pe locul 13 in liga a doua engleza, insa este la doar patru puncte de locurile de baraj pentru promovarea in Premier League. Reading, pe de alta parte, este pe locul 18, la 5 puncte de zona retrogradarii.

George Puscas a jucat in 19 meciuri pentru Reading in toate competitiile in acest sezon si a marcat 7 goluri.