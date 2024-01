Transfer surprinzător pentru Giovanni Reyna

Cândva noua senzație din ”fabrica de staruri” de pe Signal Iduna Park, Reyna și-a pierdut postul de titular la vicecampioana Germaniei, iar acum va pleca de la echipă cu destinația Premier League.

Născut în Anglia, la Durham, în imediata vecinătate a orașului Newcastle-upon Tyne, internaționalul american cu cetățenie portugheză se va transfera la Nottingham Forest, acolo unde va evolua sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.

La noua sa echipă, Reyna a fost dorit de Nuno Espirito Santo, antrenorul echipei. Discuițiile dintre cele două părți sunt în faza finală, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Cel mai probabil, cei de la Borussia Dortmund vor să-l trimită pe Reyna la o echipă la care poate prinde mai multe minute până la finalul acestui sezon.

???????????? Gio Reyna to Nottingham Forest will be completed in the next hours as #NFFC are completing final details of loan deal with BVB.

Nuno wanted him since day one and talks are now to final stages.

↪️ Forest keep working on new GK for the final 24h. pic.twitter.com/mJ4vXAojhC