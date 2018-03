Toata Anglia isi tine rasuflarea! Verdictul accidentarii celui mai bun atacant englez: cat va lipsi Kane

Cei de la Tottenham nu se vor putea baza pe atacantul de 24 de ani in finalul acestui sezon.

Fanii celor de la Tottenham si cei ai Angliei asteapta cu emotii rezultatul RMN-ul pe care il va efectua astazi Harry Kane - atacantul englez, golgheterul Premier League in ultimele sezoane, s-a accidentat in partida din weekend cu Bournemouth si au existat temeri ca poate rata chiar Mondialul!

RMN-ul a fost intarziat de faptul ca glezna jucatorului este in continuare umflata, iar cei de la The Times au anuntat in aceasta dimineata ca perioada de pauza va fi de 6 saptamani. Kane ar avea probleme la ligamentele gleznei, scriu englezii.

Kane a lipsit in urma unei accidentari similare timp de 10 partide de Premier League sezonul viitor. Astfel, Tottenham va trebui sa se descurce in finalul sezonului de Premier League si in Cupa Angliei fara golgheterul echipei, insa Kane va fi cu siguranta apt pentru Campionatul Mondial.