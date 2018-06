HOFFLINE | Atac fara precedent asupra lui Pep Guardiola: "Mereu a avut probleme cu jucatorii africani!" Cine il acuza de RASISM

Astazi la Hoffline afli si despre clauza secreta a Barcelonei dupa plecarea lui Neymar.

Pep Guardiola nu a avut cel mai bun inceput de saptamana. Mai intai a primit o suspendare de doua etape din partea UEFA pentru urmatorul sezon de Champions League, una dintre acestea dupa ce a fost trimis in tribune la partida cu Liverpool si cealalta pentru ca a comunicat cu banca de rezerve la acel meci, lucru interzis.

Apoi a venit un atac neasteptat si extrem de dur din partea lui Yaya Toure! Jucatorul din Coasta de Fildes s-a despartit la finalul acestui sezon de City si a acordat un interviu pentru France Football in care sugereaza ca nu a fost folosit mai mult de Guardiola deoarece acesta face discriminari!

"Pep a facut totul pentru a-mi strica ultimul sezon. A fost foarte crud cu mine. Chiar credeti ca s-ar fi intamplat asta cu Andres Iniesta? Am ajuns in punctul in care ma intreb daca e din cauza culorii pielii. Nu sunt primul. Alti jucatori de la Barcelona si-au pus intrebarea. Poate ca noi africanii nu suntem tratati la fel de unii oameni.



Cand vezi problemele pe care Pep le-a avut cu jucatorii africani, peste tot unde a fost, imi pun intrebari. Este prea inteligent pentru a fi prins. Nu va admite niciodata. Dar in ziua in care va folosi in echipa de start 5 jucatori africani promit ca ii trimit un tort" a fost declaratia lui Yaya Toure.

