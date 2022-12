Ten Hag pregătește ofensiva la Manchester United! Ce a dezvăluit antrenorul „diavolilor roșii”

Manchester United nu a avut un start de sezon atât de stralucit, în schimb, antrenorul adus de conducerea „diavolilor roșii” în vara anului 2022 pregătește o echipă de viitor pe Old Trafford.

În acest sens, tehnicianul a mărturisit că United a declanșat opțiunile jucătorilor Marcus Rahsford, Diogo Dalot, Luke Shaw, respectiv Fred de prelungire a contractelor.

„Pot să confirm că am declanșat opțiunile de extindere a contractelor lui Rahsford, Dalot, Shaw și Fred până în 2024. Vrem să construim o echipă de viitor, așa că pentru mulți ani, acești jucători vor fi parte din ea”, a precizat Ten Hag, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Ten Hag announces: “I can confirm we have triggered options to extend the contracts of Rashford, Dalot, Shaw & Fred until 2024”. ???????????? #MUFC

“We want to construct a team for the future, so for longer years, and those players have to be part of it”. pic.twitter.com/9MgTmKuwrJ