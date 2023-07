Kylian Mbappe, OUT?! Paris Saint-Germain l-a 'șters' pe superstarul francez  

Kylian Mbappe a intrat astfel în ultimul an de contract cu Paris Saint-Germain, iar în vara anului următor poate pleca gratis de la echipă, ceea ce a și anunțat că intenționează să facă. Decizia nu este deloc pe placul conducerii de pe Parc des Princes, care „îi forțează mâna” jucătorului.

Atacantul echipei are două opțiuni: prelungește sau pleacă în această vară. Mbappe a spus clar că nu intenționează să mai rămână la PSG mai mult de un sezon, iar conducerea e gata să îl vândă, însă nu ieftin. Cu toate astea, Nasser Al-Khelaifi a transmis că fotbalistul are la dispoziție maximum două săptămâni să ia o decizie.

Deși superstarul echipei era protagonistul posterelor de promovare pentru turneul din Japonia pe care Paris Saint-Germain îl are, acolo unde va juca împotriva lui Al-Nassr, Inter Milano și Cerezo Osaka în perioada 25 iulie - 1 august, conducerea a luat o decizie neașteptată. Astfel, posterul pentru primul meci, cel cu Al-Nassr, de pe 25 iulie, a fost modificat.

???? Kylian Mbappé WAS in the poster for the game against Al-Nassr and has now been taken out. ✅ pic.twitter.com/z44wL6weIJ