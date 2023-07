FC Bayern dă lovitura verii pe piața transferurilor! 50 milioane de euro pentru un superjucător din Serie A

Echipa pregătită de Thomas Tuchel i-a adus pe Raphael Guerreiro de la Borussia Dortmund și pe Konrad Laimer de la Red Bull Leipzig, iar acum FC Bayern Munchen pregătește o superlovitură.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că „bavarezii” i-au activat clauza de reziliere lui Min-jae Kim, fundașul central de la Napoli cotat la 60 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Italianul a mai punctat pe Twitter că FC Bayern va achita 50 milioane de euro pentru aducerea sud-coreeanului la echipă. Conducerea „bavareză” s-a înțeles deja cu jucătorul, iar tot ce a rămas de făcut e ca documentele să fie finalizate.

Understand FC Bayern have already triggered the release clause for Kim Min jae yesterday — Napoli receive around €50m taxes included. ???????????????? #FCBayern

Just waiting on clubs to check and sign all the documents then it will be official.

Medical done, here we go confirmed ✔️ pic.twitter.com/cMGSZA9xkR