În ultima etapă, Liverpool a făcut deplasarea pe „Molineaux Stadium” pentru confruntarea cu Wolves. La pauză, gazdele conduceau cu 1-0, însă „cormoranii” au revenit în repriza secundă, au întors soarta partidei și au închis tabela de marcaj la 3-1.

Starul maghiar, Dominik Szoboszlai, a dezvăluit ce discurs a ținut Jurgen Klopp la pauza din Wolves - Liverpool

Jurgen Klopp, antrenorul echipei de pe Anfield, a mizat pe Dominik Szoboszlai încă din primul minut al duelului. Conform FlashScore, internaționalul maghiar a fost notat cu 7.1 în urma evoluției sale din meci.

După victorie, Dominik Szoboszlai a vorbit despre Jurgen Klopp. Maghiarul a subliniat ce le-a spus antrenorul jucătorilor la pauza partidei și a evidențiat cum a reușit Liverpool să întoarcă rezultatul.

„La pauză, antrenorul a vorbit cu noi despre pasiune și de ce aveam envoie în partea secundă, trebuia să punem osul la muncă. Am schimbat formația și toți și-au îndeplinit cerințele. Am întors meciul.

Cred că toți eram mai bucuroși dacă nu eram conduși cu 1-0”, a spus Dominik Szoboszlai, citat de publicația GOAL.

Pentru internaționalul maghiar, Liverpool e a patra echipă la nivel de seniori la care e legitimat. Dominik Szoboszlai a mai evoluat de-a lungul carierie sale la cluburi precum FC Liefering, Red Bull Salzburg și Red Bull Leipzig.

De când se află la „cormorani”, mijlocașul a fost utilizat integral de Jurgen Klopp în toate cele cinci etape din Premier League: 1-1 vs. Chelsea, 3-1 vs. Bournemouth, 2-1 vs. Newcastle, 3-0 vs. Aston Villa și 3-1 vs. Wolves.

Liverpool, în această stagiune

După cinci etape disputate în noul sezon, formația dirijată de Jurgen Klopp se situează pe locul trei cu 13 puncte. În consecință, Liverpool a înregistrat până acum patru victorii și un singur rezultat de egalitate și se află la două puncte de liderul Manchester City.