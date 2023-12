Sfârșit de an dezastruos pentru Manchester United! Este pentru prima dată din 1933 când se întâmplă asta

Formația antrenată de Erik ten Hag a fost învinsă în deplasare, scor 2-1, de Nottingham Forest, în etapa a 20-a din campionat.

Scorul a fost deschis de gazde, prin Dominguez, în minutul 64. Diavolii roșii au egalat prin Rashford (minutul 78), iar lovitura de grație a fost dată de Gibbs-White, în minutul 82.

În urma acestui, Manchester United se află pe locul șapte, cu 31 de puncte. Lider este Liverpool (42 de puncte) și un meci mai puțin disputat.

Pentru prima dată din 1933, echipa de pe Old Trafford a pierdut cinci partide în luna decembrie a unui an.

Manchester United lose five games in December for the first time since 1933.