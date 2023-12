Erik ten Hag nu se retrage, nu capitulează. Ce a declarat antrenorul lui Manchester United

Antrenorul Erik Ten Hag s-a arătat încrezător în privinţa viitorului său la Manchester United, deşi miliardarul britanic Jim Ratcliffe a devenit în urmă cu mai puţin de o săptămână acţionar minoritar al clubului aflat pe locul 7 în Premier League la finalul turului, scrie L'Equipe.

Înaintea meciului de sâmbătă cu Nottingham Forest, Erik ten Hag a dezvăluit că n-a avut până acum ocazia de a vorbi cu Jim Ratcliffe sau cu altcineva din cadrul grupului Ineos.

"Sunt nerăbdător. Ei vor să lucreze cu mine, eu vreau să lucrez cu ei, vom avea ocazia să avem discuţii, întâlniri", a spus Ten Hag într-o conferinţă de presă, după o întrebare a unui jurnalist în legătură cu Ineos.

Tehnicianul a spus că se concentrează pe următoarele meciuri şi lasă deoparte "distracţiile".

"În următoarele săptămâni, luni, va fi timp noi, atunci voi şti mai multe", a explicat olandezul.

Potrivit cotidianului The Telegraph, un document de 241 de pagini, depus la US Securities and Exchange Commission, confirmă că deciziile vor fi luate de comun acord cu noul acţionar. Manchester United nu mai poate "numi, demite sau accepta demisia unui director tehnic sau antrenor al primei echipe" fără a-l consulta pe Sir Jim Ratcliffe şi stafful său. Pentru transferurile de jucători, fie că sunt sosiri sau plecări, va fi la fel.

În aşteptarea ferestrei de transferuri şi a posibilelor modificări aduse de Ineos, Ten Hag se declară mulţumit de jocul elevilor săi, în ciuda situaţiei din clasament: "Când toţi jucătorii vor reveni, echipa va fi mai puternică. Le-am ţinut piept lui Liverpool, Arsenal, Villa, primele trei clasate în campionat. Putem învinge pe oricine". Agerpres