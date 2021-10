Șeicii de la Newcastle s-au decis! Contract pe trei ani pentru noul antrenor

Antrenorul Steve Bruce (60 de ani) a plecat de la echipă, iar noul acționariat este aproape de a numi un nou tehnician care să salveze echipa de la retrogradare.

Paulo Fonseca (48 de ani) a purtat deja primele discuții cu șefii clubului Newcastle și pare să fi ajuns la un acord cu oficialii clubului pentru a prelua echipa. I s-a pregătit un contract valabil pe trei ani, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

Negocierile dintre cele două părți sunt în ”ultimul stadiu”, conform sursei citate.

