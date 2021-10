Antrenorul care și-a dat acordul pentru a prelua Newcastle

Noul acționariat al ”coțofenelor” l-a demis pe antrenorul Steve Bruce (60 de ani), și vrea să aducă un alt tehnician, care să construiască o nouă forță în Premier League pe St. James Park.

Favorit pentru a prelua postul lăsat liber de Bruce pare a fi Paulo Fonseca (48 de ani), fostul antrenor al celor de la AS Roma, liber de contract din vara acestui an.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Fonseca a purtat deja primele discuții cu șefii clubului Newcastle și și-ar fi dat acordul să preia echipa.

Newcastle decision on new manager will take some days. Paulo Fonseca would be open to accept and excited for this opportunity after Spurs job chance collapsed at final stages last summer - but Newcastle are in talks with many candidates. ⚪️ #NUFC

Race still open for Magpies job.