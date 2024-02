În 2017, brazilianul a fost transferat de PSG de la FC Barcelona pentru 222 de milioane de euro, sumă ce reprezenta clauza de reziliere a contractului său cu gruparea catalană.

La șapte ani distanță, recordul stabilit de transferul brazilianului poate fi doborât de Mohamed Salah (31 de ani), care va intra, în vară, în ultimul an de contract cu cei de la Liverpool.

Al-Ittihad nu a renunțat la intenția de a-l transfera pe starul egiptean de pe Anfield și este gata să facă o propunere de nerefuzat pentru Salah. The Athletic scrie că saudiții sunt pregătiți să ofere nu mai puțin de 200 de milioane de lire sterline, echivalentul a 233 de milioane de euro, pentru a-l transfera pe starul lui Jurgen Klopp.

Dacă transferul se va realiza în schimbul a 233 de milioane de euro, atunci Salah va deveni cel mai scump fotbalist din istorie, depășind recordul stabilit de Neymar.

