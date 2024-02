Au început negocierile pentru transferul lui James Rodriguez!

Din vara anului trecut, columbianul evoluează pentru Sao Paulo, în Brazilia, acolo unde s-a transferat din postura de jucător liber de contract.

Ultima sa experiență din Europa a fost la Olympiakos, în Grecia, unde a fost transferat cu surle și trâmbițe, doar că prestațiile sale nu au fost pe măsura așteptărilor.

Acum, Sao Paulo a început negocierile cu cei de la Beșiktaș, care vor să-l aducă în Turcia pe fostul star de la Real Madrid, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de Twitter.

Cel mai probabil, turcii vor fi nevoiți să plătească o sumă de transfer în schimbul său, având în vedere că James Rodriguez mai are un contract valabil până în 2025 cu actuala sa echipă.

