Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Două cluburi îl vor pe starul egiptean

Starul de pe ”Anfield” a semnat cu Liverpool în iulie 2017. Cotat la 65 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Mohamed Salah mai are contract cu echipa ”cormoranilor” până la finele sezonului 2024/25.

Dorit deja de Al Ittihad în Arabia Saudită, care aduce staruri pe bandă rulantă în Saudi Pro League, o nouă echipă pare că e interesată de serviciile lui Mohamed Salah.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul Rudy Galetti, Al Hilal a intrat în cursă pentru a prinde semnătura fotbalistului care a reușit să marcheze 204 goluri la Liverpool.

????✅ #Salah, the new ???????? club that joined the race - as revealed exclusively 4 days ago - is #AlHilal.

????️ As told, first contacts with his entourage already happened.

???? #AlIttihad always in: they are planning an important attempt for the ???????? player in the coming weeks. ????⚽️ https://t.co/FuSOXhZu5e pic.twitter.com/VOXUAUo8Bh