Se iau la bataie daca se intalnesc! Scandal monstru intre doua neveste de fotbalisti celebri! Dezvaluiri de ultima ora

Nu e loc de impacare! Wayne Rooney si Jamie Vardy, tarati fara voia lor in razboiul sotiilor.

Doi dintre cei mai reprezentativi fotbalisti englezi, atacantii Wayne Rooney (antrenor-jucator la Derby County) si Jamie Vardy (Leicester City), sunt implicati indirect intr-o disputa fara sfarsit a partenerelor de viata, Coleen (34 de ani), respectiv Rebekah (38 de ani).

Scandalul dintre cele doua femei a inceput in octombrie anul trecut, atunci cand sotia lui Rooney a acuzat-o pe cea a lui Vardy de impanzirea unor informatii false referitoare la viata sa privata.

Evident, Rebekah s-a aparat, a negat totul, a vorbit despre calomnie si i-a cerut lui Coleen scuze publice pentru a putea ingropa subiectul.

In schimb, bazandu-se pe niste dovezi stranse cu ajutorul unei ivestigatii personale, Coleen e decisa sa-si gaseasca dreptatea in justitie, plangandu-se ca i-a fost incalcat violent dreptul la intimitate.

Saptamana trecuta, prin intermediul avocatilor, s-a incercat o ultima varianta de solutionare amiabila a conflictului, cele doua WAGs (termen folosit in Marea Britanie pentru a ilustra iubitele si sotiile de fotbalisti) fiind puse fata in fata de o comisie de mediere. Inutil insa, pentru ca niciuna n-a vrut sa cedeze, astfel ca dosarul va ajunge in cel mai scurt timp in fata judecatorilor.