Starul care a anunțat deja că pleacă de la Real Madrid, pe lista unui ”gigant” din Europa! Fabrizio Romano a făcut anunțul

Căpitanul lui Real Madrid a informat deja conducerea clubului că va pleca în vară de la formația pregătită de Carlo Ancelotti.

Contractul spaniolului va expira la finalul sezonului, iar experimentatul fundaș central își dorește o nouă provocare pe final de carieră.

Chiar dacă abia s-a aflat că fotbalistul va pleca în vară de la echipa la care a crescut, un ”gigant” din Europa se interesează deja de Nacho.

Jurnalistul Fabrizio Romano susține că Inter vrea să îl convingă pe Nacho să semneze din postura de jucător liber de contract. Italienii au încercat să îl transfere pe fundașul spaniol și vara trecută, însă atunci nu au reușit.

Jurnalistul italian susține, însă, că lui Inter nu îi va fi ușor să îl convingă pe Nacho să semneze. Fotbalistul nu vrea să ia deocamdată o decizie în legătură cu următoarea sa echipă și nu exclude posibilitatea să meargă la o formație din afara Europei.

???????? Inter are showing again their strong interest in Nacho as free agent, after they tried to sign him already one year ago. But it’s not easy.

Nacho wants to keep all options open to several clubs — including those outside Europe.

He’s expected to leave Real Madrid in June. pic.twitter.com/E4u6yngbY8