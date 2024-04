Schimbări la Manchester United! Cine este noul director tehnic al "Diavolilor roșii"

Manchester United a confirmat numirea fostului președinte al lui Southampton, Jason Wilcox, în funcția de director tehnic al clubului, cu efect imediat.

Într-un comunicat emis de Manchester United, se menționează că Wilcox va lucra cu toate domeniile tehnice ale departamentului de fotbal pentru "a atinge cele mai înalte standarde de performanță".

Florin Maxim și visul de a duce Corvinul în cupele europene: "Am fost lăsat să îmi fac meseria cum am crezut eu"

De asemenea, Southampton a eliberat și un comunicat pentru a confirma că i-au permis lui Wilcox să se alăture lui United, după ce au ajuns la un acord cu privire la o "taxă de compensare acceptabilă".

???????? EXCLUSIVE: Manchester United have agreed compensation to appoint Jason Wilcox as new technical director.

Deal completed now, he’s joining from Southampton as former Man City’s Head of Academy will be key part of INEOS project at #MUFC.

Talks continue for Dan Ashworth too. pic.twitter.com/EdviPABgOf