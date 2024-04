Primul jucător care pleacă de la Real Madrid! A informat deja conducerea

Real Madrid a trecut dramatic de Manchester City, principala favorită la câștigarea Champions League. După 3-3 în turul de pe ”Santiago Bernabeu”, spaniolii au reușit să încheie meciul la egalitate, 1-1, pe Etihad Stadium, astfel că jocul a fost împins către loviturile de departajare.

Acolo, fosta campioană a Europei s-a impus cu 4-3 și a obținut calificarea în semifinalele competiției, acolo unde va întâlni Bayern Munchen. Chiar dacă au mai rămas câteva meciuri importante până la finalul acestui sezon, Real Madrid a aflat că va rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători din sezonul următor.

Nacho Fernandez (34 de ani), căpitanul echipei și unul dintre cei mai vechi jucători din vestiarul lui Real Madrid, a luat deja decizia de a pleca de la echipa lui Carlo Ancelotti.

Contractul fundașului spaniol va expira la finalul acestui sezon și acesta își dorește o nouă provocare pe final de carieră. Nacho i-a informat deja pe cei de la Real Madrid cu privire la decizia sa, informează jurnalistul Jose Felix Diaz.

Născut la Madrid, Nacho a evoluat încă din perioada junioratului pentru Real Madrid. A trecut pe la toate grupele de juniori ale clubului, iar din 2012 a fost promovat la prima echipă.

???? Nacho will leave Real Madrid at the end of the season. He has informed the club of his decision.

(Source: @jfelixdiaz) pic.twitter.com/qldcGdWN0x