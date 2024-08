Schimb de jucători între Chelsea și Manchester United. Două vedete fac rocada

Cele două cluburi din Premier League ar putea să facă schimb de vedete.

Steling - la United. Sancho - la Chelsea

Raheem Sterling nu este pe placul managerului Enzo Maresca, fiind considerat un jucător dificil de motivat și dezordonat din punct de vedere tactic, în ciuda vitezei sale impresionante. În aceste condiții, fotbalistul cu origini jamaicane poate fi trimis la Manchester United, care este dispusă să se despartă de Jadon Sancho.

Acesta are o relație rece cu antrenorul Erik ten Hag și a fost dorit de PSG, Juventus și Barcelona, dar "Diavolii Roșii" au ținut de preț și transferul său a căzut, cluburile respective îndreptându-și atenția către jucători mai puțin costisitori. Sancho are un salariu anual de aproape 14 milioane de euro, în timp ce Sterling este plătit cu peste 20 de milioane de euro pe sezon.

Sterling și Sancho, doi jucători importanți în fotbalul european

Raheem Sterling (29 de ani) e fost legitimat la Liverpool (2012-2015), Manchester City (2015-2022) și Chelsea (2022-2024). El are 82 de meciuri și 20 de goluri pentru naționala Angliei, fiind vicecampion european în 2020. În palmares are titlul de campion în Premier League (x4), FA Cup (1), EFL Cup (x5), FA Community Shield (1) și o finală de Champions League (2020-2021). Este cotat la 35 de milioane de euro.

Jadon Sancho (24 de ani) a jucat pentru Borussia Dortmund (2017-2021, 2024) și Manchester United (2021-2024). Are 23 de selecții și 3 reușite pentru reprezentativa Angliei. În palmares are DFB- Pokal (1), DFL-Supercup (1), o finală de Champions League (2023-2024), EFL Cup (1), titlul mondial U17 (2017) și finala Euro 2020. Are o cotă de piață de 30 de milioane de euro.

