Oficialul roș-albaștrilor a detaliat un scenariu prin care clubul patronat de Gigi Becali ar putea încasa sume considerabile.



Într-o intervenție la Primasport, MM Stoica a subliniat importanța strategică a parcursului european și a modului în care înfrângerile la un anumit nivel pot aduce, paradoxal, beneficii financiare mai mari decât o prezență modestă în grupele celei mai importante competiții intercluburi.



"Dacă în loc să jucăm în grupa Europa League, câștigând play-off-ul de Europa League, am juca acolo pierzând play-off-ul de Champions League, atunci am lua 5-6 milioane de euro în plus", a spus Stoica. Acesta a continuat: "S-ar putea să iei bani mai mulți decât dacă joci în Champions League. Iei bani mai mulți din UCL, dar nu prea faci puncte. Ne gândeam că poate ar fi bine și în Conference, că faci mai multe puncte pentru că sunt echipe mai slabe. Dar și în sezonul ăsta am fost în Europa League".



Traseu calculat și adversari doriți sau de evitat



FCSB, campioană a României pentru al doilea sezon consecutiv, va începe aventura europeană în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, beneficiind de statutul de cap de serie în primele două runde. MM Stoica și-a exprimat deja preferințele pentru primii adversari, vizând un start cât mai lin.



"E foarte important ca în turul 1 să ai un adversar care să însemne un meci de pregătire. Cum a fost anul trecut. Ce aș alege în turul 2? Lincoln. Ce aleg eu? TNS sau Lincoln", a punctat oficialul FCSB.



Misiunea se anunță însă mult mai dificilă începând cu turul 3 preliminar, unde FCSB nu va mai fi cap de serie. Stoica a identificat și "sperietorile": "Spun pe cine nu aș vrea, Copenhaga și Steaua Roșie. Maccabi Tel Aviv pare mai accesibilă și nu joacă acasă. E un mare dezavantaj pentru ei. Și Qarabag pare accesibilă".



În turul 1 preliminar, programat pe 8/9 iulie (turul) și 15/16 iulie (returul), FCSB ar putea întâlni formații precum Buducnost Podgorica, KF Shkendija, Dinamo Minsk sau Vikingur. Tragerea la sorți pentru această fază va avea loc pe 17 iunie. Dacă trece mai departe, în turul 2, unde tragerea este pe 18 iunie și meciurile pe 22/23 și 29/30 iulie, FCSB ar putea da peste echipe ca Zalgiris, Pafos sau Rakow.



Provocarea maximă vine în turul 3 (tragere pe 21 iulie, meciuri pe 5/6 și 12 august), unde posibilii adversari sunt FC Copenhaga, Steaua Roșie, Ferencvaros, Slovan Bratislava, Qarabag și Ludogoreț. Calificarea în play-off ar menține FCSB în lupta pentru un loc în grupele Champions League, dar, conform viziunii lui MM Stoica, și o eventuală eliminare strategică în această fază, urmată de accederea în grupele Europa League, ar putea fi extrem de profitabilă pentru campioana României.